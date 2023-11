Chiavari: sequestro e aggressione, arrestati due ragazzi extracomunitari

I fatti risalgono allo scorso luglio e danno l’idea di uno spaccato della vita per molti inimmaginabile che si svolge nel Tigullio, mai rappresentata dalla politica, che corre parallela a quella tradizionale. Eppure il delitto del giovane egiziano mutilato e gettato in mare; il delitto maturato nel quartiere San Siro di Santa Margherita Ligure, probabilmente per legittima difesa; il giovane che parte da Lavagna e uccide a Genova maturato nel mondo della prostituzione maschile, dovrebbero far riflettere.

L’epilogo dell’episodio avvenuto a luglio, ha visto gli uomini del commissariato di Chiavari arrestare, su mandato della Procura, due extracomunitari sui vent’anni, uno abitante a Chiavari, l’altro a Lavagna, per sequestro di persona e aggressione nei confronti di un coetaneo italiano. Lo avevano aggredito, picchiato, sequestrato fino a che la sua famiglia non ha pagato un credito di circa mille euro per acquisto di droga. I due stranieri, ancora minorenni, avrebbero precedenti per taglieggiamento di coetanei.

» leggi tutto su www.levantenews.it