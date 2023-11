Covid, aumentano i positivi ricoverati in ospedale. Gratarola: “Anziani e fragili, vaccinatevi”

Liguria. Sono oltre 186mila le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate in Liguria dall’inizio della campagna. Più del 70% di queste sono state somministrate dai medici di medicina generale. Oltre il 10% dalle farmacie, a seguire pediatri di libera scelta, Asl e altri erogatori.

Per quanto riguarda la campagna anti-Covid sono circa 22mila le dosi di vaccino somministrare e registrate. Oltre 40mila quelle consegnate agli erogatori. Le agende mostrano ancora disponibilità pari al 25% dei posti per la parte finale del mese di novembre e del 60% per tutto il mese di dicembre.

