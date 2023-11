Un escursionista spezzino risulta disperso da ieri sera sulle Alpi Apuane. L’uomo, un dipendente comunale di sessant’anni circa, è uscito ieri per una passeggiata in zona Torano, al di sopra di Carrara, e non ha fatto rientro a casa. Molto esperto di montagna e con una capillare conoscenza della zona, sarebbe stato solo sui sentieri. L’allarme è scattato venerdì sera ma le ricerche si sono intensificate in queste ore, con unità del Soccorso Alpino della Toscana e dei Vigili del Fuoco che stanno battendo la zona.

L’articolo Escursionista spezzino disperso sulle Apuane, ricerche in corso da ieri sera proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com