Flash mob di protesta contro i corsi di autodifesa promossi dalla Regione che replica: “Con noi più risorse per i centri antiviolenza”

Genova. Circa duecento persone, in una manifestazione nata da un gruppo spontaneo, hanno partecipato questo pomeriggio al flash mob in piazza De Ferrari per contestare pacificamente l’iniziativa dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro di promuovere i corsi di autodifesa per le donne con dimostrazioni e prove pratiche sotto la sede di piazza De Ferrari nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“I corsi di autodifesa possono andare benissimo – dice Sara Tassara, consigliera municipale nel medio ponente e una delle promotrici della manifestazione – ma le istituzioni devono smetterla di associare questi strumenti al 25 novembre e di farli passare come la soluzione del problema della violenza sulle donne”.

