Giornata contro la violenza sulle donne, l’assessore Corso:”Oltre 400 donne nei primi sei mesi dell’anno si sono rivolte ai centri antiviolenza. Dobbiamo fare di più”

Genova. «La morte di Giulia Cecchettin, il 105esimo femminicidio in Italia dall’inizio del 2023, avvenuto pochi giorni prima del 25 novembre, la Giornata contro la violenza sulle donne, ha scosso le coscienze di tutti imponendoci di trovare le soluzioni e i mezzi per cambiare radicalmente le cose». Così l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova Francesca Corso, impegnata nelle numerose iniziative organizzate sul territorio per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ogni anno si svolge il 25 novembre.

«Oggi- continua l’assessore Corso– tantissimi cittadini si sono uniti nella partecipazione alle manifestazioni contro la violenza sulle donne, organizzate dal Comune e in generale sul territorio genovese, ma questo non basta. Esiste una responsabilità individuale e una responsabilità istituzionale, che ci vede impegnati in tanti provvedimenti, sia a livello centrale, che locale: gli stanziamenti per i centri antiviolenza sono aumentati rispetto agli anni passati; le donne che hanno subito violenza ricevono aiuti, sia economici, che psicologici per affrontare il resto della loro vita e superare per quanto possibile i traumi; come Amministrazione, con l’assessorato alla sicurezza, abbiamo istituito un nucleo specializzato di Polizia, formato da tre agenti donne e un uomo, che si occupa esclusivamente dei casi di violenza da codice rosso ed è stato varato proprio ieri dall’assessore ai Servizi sociali il progetto “Vera” per l’accoglienza in urgenza delle donne che vogliono uscire da un legame violento. Abbiamo fatto dei passi in avanti ma c’è ancora molto da fare, se pensiamo che a Genova sono già state raccolte oltre 400 denunce per maltrattamenti e violenze nei primi sei mesi dell’anno, un trend costante, se non in crescita, rispetto agli anni passati. Questo dato dimostra che ci sono ancora troppe donne che subiscono violenza, ma ci dice anche che le donne si avvicinano con più fiducia rispetto al passato ai centri antiviolenza per chiedere aiuto, e che quindi si sentono meno distanti da chi ti può aiutarle».

