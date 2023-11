Il cordoglio di Paita per Walter Lambertucci: “Ricordo con emozione la sua sensibilità e la sua pacatezza”

“Walter Lambertucci ci ha lasciati improvvisamente. Una perdita enorme per la sua famiglia, per la figlia e per i tanti amici e colleghi”. Così la senatrice Raffaella Paita in merito alla tragedia che ha colpito l‘escursionista che ha perso la vita sulle Apuane. “Ho ricordi bellissimi con Walter che ho conosciuto per la sua professionalità – ha aggiunto – e per la sua umanità nei meravigliosi anni di attività nel comune della Spezia. Ricordo la sua pacatezza e la sua sensibilità con emozione. Quanti ragionamenti, quante idee e quante risate assieme. Adorava la figlia Virginia ed era orgoglioso della sua recente laurea. A tutta la sua famiglia, alla compagna , alla sua adorata Virginia le mie più sentite condoglianze”.

