Iren Genova Quinto, una buona prova non basta: Savona è più forte

Genova. Nella vasca della seconda forza del campionato l’Iren Genova Quinto non sfigura, ma non riesce a compiere l’impresa: nella nona giornata del campionato di Serie A1 i tre punti vanno alla Rari Nantes Savona, capace di sfruttare a dovere le occasioni in attacco e di condurre il risultato per tutte e quattro le frazioni.

“Abbiamo disputato una buona gara – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Una prestazione ordinata, contro una squadra forte e in un momento di forma eccezionale, anche in Europa. Ci siamo difesi bene e fatto quanto ci eravamo prefissati anche in avanti. Abbiamo preso qualche gol di troppo ma come detto sono tutto sommato soddisfatto di questa prova, anche in vista delle due gare che ci aspettano la prossima settimana e che valgono una stagione, per le quali lavoreremo al massimo per farci trovare pronti”.

» leggi tutto su www.genova24.it