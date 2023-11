La Pro Recco domina il “classico”: 12-4 al Brescia

Recco. È della Pro Recco il “classico” contro il Brescia, vinto per 12-4 alla “Ferro”: i campioni d’Italia adesso sono avanti di 9 punti sui lombardi.

Un dominio totale dei ragazzi di Sukno che a Punta Sant’Anna mostrano una difesa in versione finale Scudetto a protezione di un ottimo Negri, in porta al posto di Del Lungo. Il break di 6-0 che segue lo svantaggio maturato dopo appena 35 secondi è la prova di forza di Di Fulvio e compagni, con il Brescia che fa 0/10 in superiorità nei primi 24 minuti.

