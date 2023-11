Lavagna: “Sono tutti cavoli nostri” valorizza l’oliva lavagnina. Dall’orto al consumatore

Questa mattina si è alzato il sipario sulla manifestazione per eccellenza che valorizza i prodotti agroalimentari della città di Lavagna e della piana dell’Entella, “Sono tutti cavoli nostri”. Un nome che già di per sé è una garanzia di qualità tanto rare quanto oggi sempre più preziose e ricercate: territorialità, biologico, ecologico, filiera corta. Questo quello che offrono gli espositori presenti al Porticato Brignardello e di cui si è trattato alla conferenza d’apertura “L’oliva lavagnina: un percorso per la sua valorizzazione”, moderata dalla giornalista Paola Pastorelli.

Non proviene da Lavagna ma è un’azienda agricola che coltiva prodotti anche tipici della Piana dell’Entella l’Agriturismo Monte Pu di Castiglione Chiavarese: nell’orto a 700 metri sul livello del mare sono prodotti verdure di stagione, tra cui cavolo di Lavagna, cavolo nero e cavolo verza. Specialità sono le tagliatelle verdi con il cavolo nell’impasto. Con i prodotti dell’orto sono inoltre confezionate anche conserve (giardiniera, peperonata, carciofi, cipolle caramellate).

