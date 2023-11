Lunezia Volley, contro la Normac Wonder con tanta voglia di vincere

Occasione d’oro, per la prima squadra del Lunezia Volley, di cogliere la prima vittoria in questo campionato di Serie C ligure femminile: al Palabologna sarzanese arriva quella Normac Wonder Project di Sestri Ponente “fanalino di coda” nel Girone B e unica compagine a zero punti. Si gioca oggi alle 18 per la sesta giornata, con arbitro Eleonora Tronfi.

Fra le padrone di casa potrebbe mancare il palleggiatore Menconi. Admo Lavagna-Agv Campomorone e Futura Ceparana-Albaro Ge le altre gare in programma nel Girone B, nel turno. Da parte propria la compagine lunense di Serie D, molto probabilmente al completo, riceve sempre a Sarzana (ma domenica 26 alle 19) la capolista Tigullio Santa Margherita Ligure. Arbitra Valerio Portaccio. Pure qui si gioca per il 6.o turno.

