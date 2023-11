Prima Categoria, la Priamar Liguria sfiora la vittoria: è pareggio contro l’Old Boys

Secondo punto in campionato per la Priamar Liguria. La formazione di mister Francesco Travi ha pareggiato 2 a 2 contro l’Old Boys Rensen al “Nazario Gambino” di Arenzano. Rossoblù in vantaggio dopo un paio di minuti con Oddera. Intorno all’ora di gioco i genovesi hanno pareggiato con Bozzo ma i savonesi sono riusciti a tornare quasi subito in vantaggio con Imeraj. Doccia gelata a quattro dal termine, con l’Old Boys che trova il pari con Rossi. Nel tabellino, entra di diritto il portiere rossoblù Calcagno abile nel parare un rigore. Ancora a secco di vittorie la Priamar Liguria, ma un punto che può alzare il morale in vista del prossimo e difficile impegno in casa contro il Borgio Verezzi.

La Priamar Liguria è scesa in campo con Calcagno, Bardhi, Cyrbia, Ghini, Nocerino, Cella, Tuci, Imeraj, Oddera, Ribeiro e Pistola. A disposizione di mister Francesco Travi c’erano Trucco, Marouf, Casalinuovo, Bovero, Rebottaro e Rebagliati.

» leggi tutto su www.ivg.it