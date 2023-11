Rapallo: “‘Santa’ ritiri subito la pratica sul tunnel Fontanabuona”

Il Consiglio Comunale di Santa Margherita convocato per il 29 novembre, porta al punto 6 dell’ordine del giorno una mozione favorevole al progetto scempio di autostrade denominato tunnel per la Fontanabuona. Mi chiedo a quale titolo si arrogano il diritto di sponsorizzare una devastazione ambientale finanziata con i ristori della tragedia del ponte Morandi e con quale coraggio. Evidentemente essere ben visti dagli speculatori e dai cementificatori nella fase elettorale pensano porti profitto in termini di voti, soprattutto se il tunnel non deve uscire a casa loro, nel loro giardino. Chiedo il ritiro immediato dell’ordine del giorno e se non fosse eseguita tale richiesta il voto contrario unanime a queste pratiche elettorali sulla pelle dei cittadini.