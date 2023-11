Sampdoria, Pirlo: “Con lo Spezia non era facile, bravi a non soffrire nel secondo tempo”

È un Andrea Pirlo soddisfatto quello che parla in sala stampa dopo il successo della Sampdoria contro lo Spezia. “Oggi non era una partita facile, quando cambia un allenatore non hai molte nozioni e non sai cosa può preparare”, spiega il tecnico doriano. “Non sapevamo se potesse confermare la squadra dell’allenatore precedente o se ci mettesse del suo. Siamo diventati squadra, abbiamo creato tante occasioni, la cosa più spiacevole è non aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Siamo stati bravi a non soffrire nel secondo tempo e tornare in vantaggio”.

Poi qualche battuta sullo Spezia, che per un tempo ha arginato il gioco della Samp: “Lo Spezia è una squadra di qualità, con tanti giocatori che hanno fatto la Serie A. Normale ci aspettassimo una partita così, avevamo visto tante partite del Pisa di D’Angelo e avevamo capito cosa potesse fare. Abbiamo provato a trovare contromisure. Dobbiamo pensare a noi più che agli altri, dobbiamo fare la partita e adattarci: a noi interessa quello che vogliamo fare noi, non pensiamo troppo agli altri”, conclude.

