‘Santa’: Fabiola Brunetti, “LeAli” della città”; in 200 ad applaudirla

Fabiola Brunetti candidata sindaco a Santa Margherita Ligure. Sabato pomeriggio alle 16 oltre 200 persone hanno affollato le sale del ristorante La Madia, in corso Matteotti a San Siro, per la presentazione della candidata, della sua squadra, del nome dato alla lista e del logo. La lista si chiamerà “LeAli alla città”, e nel logo ci sono una margherita e una farfalla.

“Sono davvero felice – afferma l’avvocato Brunetti – di presentarvi il logo e il nome che ci accompagnerà in questa emozionante avventura: “LeAli alla città”. Abbiamo scelto la parola “leali”, perché risponderemo solo ai cittadini e non alle segreterie di partito, alle lobby o ai centri di potere regionali. LeAli, perché Santa Margherita deve ritornare a volare, libera dall’incuria e dagli interessi di pochi grandi attori. LeAli, ma non ali qualunque: ali di Farfalla, perché il nostro lavoro potrà dirsi compiuto solo quando avremo restituito a Santa Margherita la Bellezza che le è propria. Perché questo accada dovremo innescare una vera e propria metamorfosi, una trasformazione che parta dall’approccio ai nodi della città e culmini in un nuovo metodo di governo e gestione dei problemi”.

» leggi tutto su www.levantenews.it