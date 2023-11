A Santa Margherita Ligure (GE) i Carabinieri della radiomobile hanno

denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool un’italiana 30enne. La

donna, sottoposta ad un controllo per la circolazione stradale, veniva trovata alla guida

con un tasso alcolemico pari a 0,99 G/L. La patente veniva ritirata e il veicolo affidato a

persona idonea.

