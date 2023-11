Tariffe Cinque Terre Card, Natale: “Per la giunta regionale sarà un nuovo bancomat”

“Da gennaio aprirà un nuovo bancomat esclusivamente per la giunta regionale: le Cinque Terre. Se la Cinque Terre Card passerà da circa 18 a 32 euro come proposto da Toti e Rete Ferroviaria Italiana, ma per il Parco la quota assegnata rimarrà di 8 euro, è del tutto palese che ci sarà un incremento degli incassi per le prime a scapito del territorio“. Lo dice Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, commentando i contenuti dell’accordo tra Regione e RFI che avanza verso la firma.

“Basterà che la vendita delle Cinque Terre Card non subisca una riduzione superiore al 50% che per RFI e Regione ci sarà comunale un guadagno, mentre una contrazione ricadrebbe tutta sulle spalle del Parco. Significherebbe smantellamento dei servizi turistici, di trasporto collettivo, del sostegno a favore dell’agricoltura, dei bandi per il rifacimento dei muri a secco, degli interventi di manutenzione della rete sentieristica e di tutto ciò che con parte della Cinque Terre Card veniva finanziato – continua Natale -. Il venire meno di tutto questo avrà pesanti ricadute sull’economia locale e sulla manutenzione di un paesaggio unico al mondo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com