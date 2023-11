Violenza sulle donne, il criminologo: “Serve più formazione per agenti e magistrati per non sottovalutare le denunce”

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non può e non deve essere solamente un momento di commemorazione delle vittime e sensibilizzazione al problema. Alle iniziative e ai cortei sarebbe certamente utile affiancare analisi e proposte che contribuiscano a combattere nel quotidiano un fenomeno che è più complesso e variegato di quanto si possa pensare.

A spiegarne alcuni aspetti e a proporre soluzioni concrete ai taccuini di CDS è il professor Stefano Padovano, criminologo genovese di profilo socio-giuridico che pochi giorni fa ha presentato il libro “La Spezia, Liguria. La geografia del crimine”, uno studio approfondito del quadro criminologico spezzino con particolare attenzione alle questioni legate al disagio giovanile.

Padovano, per quindici anni curatore scientifico dell’Osservatorio su sicurezza urbana e criminalità organizzata della Regione Liguria, cura la supervisione dei progetti di ricerca e intervento su criminalità e devianza a supporto di autori e vittime di reato ed è docente di Criminologia e sociologia del disagio e della devianza in ambito ministeriale, per enti privati e presso l’Università degli Studi di Genova e Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Come si interfaccia con i reati di violenza contro le donne nel suo lavoro?

“Spesso dobbiamo andare a cercare nelle prese in carico dirette, nelle farmacie, nei Pronto soccorso e presso le tabelle ministeriali. Non è che gli automatismi siano chiari… Gli intellettuali devono fare da un lato l’analisi, ma anche le proposte. Una analisi quantitativa non semplice non solo per la mancata denuncia, ma anche perché la politica, il ministero non aiuta. Dal 2004 sono stati informatizzati i dati, ma non si possono cercare reati quali i maltrattamenti o lo stalking, e nemmeno il femminicidio, nonostante sia stato coniato per legge. In pratica bisogna ancora arrangiarsi, anche se è da qui che parte la macchina dell’analisi e della presa in carico”.

