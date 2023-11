Borgo Incrociati, ultimi mesi per il cantiere Iren. Ma il futuro dell’area resta un’incognita

Genova. Dovrebbe vedere la luce a fine gennaio la nuova sede di Iren a Borgo Incrociati nell’ex palazzo delle Poste. Un cantiere che da anni tiene in scacco l’area a monte della stazione Brignole, complici continui ritardi e cambi di aziende in corso d’opera, e che nelle ultime settimane ha reso la vita difficile anche agli utenti della metropolitana, costretti a fare il giro da piazza Raggi o dalla rampa sul Bisagno. La conclusione dei lavori, però, non basterà a mettere l’ultima parola sul futuro di un’area vicinissima al centro eppure ancora in cerca di una vera riqualificazione.

In questo senso il trasferimento della multiutility dovrebbe portare almeno qualche effetto positivo in termini di vitalità. Il nuovo quartier generale, con una superficie complessiva lorda di 15mila metri quadrati, sarà in grado di ospitare oltre 400 postazioni di lavoro con spazi dedicati alla vita sociale e aziendale, sale meeting, aule per la formazione. Il trasferimento da via Santi Giacomo e Filippo, secondo quanto aveva riferito l’azienda negli scorsi mesi, dovrebbe essere questione di settimane a partire dalla data di consegna.

