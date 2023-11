Calcio/ Frosinone – Genoa 2-1: grifone sconfitto nel recupero, decide Monterisi

Il Genoa vede sfumare al 94’ il pareggio contro il Frosinone: allo Stirpe la sfida tra le prime due della scorsa stagione va ai padroni di casa che vincono 2-1 con la rete del successo firmata da Monterisi. Gilardino senza quasi tutto l’attacco si affida a Puscas come punta supportato dal giocatore ucraino.

La prima occasione della partita è per il Genoa al 1’ ma Puscas servito da Sabelli calcia malamente e Okoli salva sulla linea. I rossoblu vanno ancora vicino al gol ma stavolta è Frendrup a colpire male il pallone. Il Frosinone fin qui mai pericoloso alla prima occasione trova il vantaggio con Soulè al 34’ con Martinez non perfetto nella respinta. Ma il gol dei padroni di casa dura pochi minuti perché Malinovskyi da 30 metri infila Turati che non può fare nulla. Prima del finale Gilardino perde Strootman per un problema muscolare e Puscas spreca un’altra occasione calciando a lato.

