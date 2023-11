Calcio/ Rapallo Ruentes, ennesima sconfitta: stavolta al Macera passa il Vallescrivia

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

RAPALLO RUENTES – VALLESCRIVIA 0 – 2

RETI: 41° Nije (VS), 50° Filippone (VS)

ARBITRO: Sig. El Mahdi El Bouhazoui di Chiavari

SPETTATORI: 100 circa

Ennesima sconfitta casalinga dei ruentini al cospetto di un avversario per niente trascendentale, il Vallescrivia, ma che ha fatto la sua onesta partita e ha portato via meritatamente i tre punti.

La prima azione è al 10° tiro di Leto da fuori area palla alta. Al 14° tiro di Fassone, para Bagnato. Al 30° e al 34° due conclusioni dello stesso fassone dal limite vengono parate. Al 41° il vantaggio ospite, cross di Liguori, irrompe Nije e segna, 0-1. Squadre al riposo.

» leggi tutto su www.levantenews.it