Edizione da record per la Savona Half Marathon, Enzo Grenno: “Il percorso è stato molto gradito”

Savona. La nona edizione della Savona Half Marathon si è svolta con successo in ogni aspetto, a partire dall’organizzazione, curata in ogni dettaglio, che è stata ripagata da un’eccellente partecipazione: dopo la nutrita presenza alla Family Run di ieri, questa mattina la Mezza Maratona è stata portata a termine da 523 atleti mentre sono stati 452 i podisti che hanno concluso la Ten 10K. Superate di gran lunga, quindi, le mille presenze.

Enzo Grenno, presidente dell’associazione Chicchi di Riso Onlus, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Savona e con il supporto tecnico dell’Asd Podistica Savonese, può dirsi ampiamente soddisfatto: “Siamo riusciti a superare tutti i record, da quello di partecipazione ai due record di percorrenza su strada, sia della Half Marathon sia della 10K, in maniera interessante. Credo che per qualche tempo, soprattutto quello della Half Marathon, sarà difficile da migliorare”.

