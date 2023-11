Escursionista genovese si infortuna sul Bracco, devono intervenire i soccorsi

Intervento sul sentiero da Mezzema alle Crocette sul passo del Bracco, nel comune di Deiva Marina, per un uomo genovese di 58 anni che durante una passeggiata con la moglie si è infortunato alla caviglia destra e non riusciva più a camminare.

Sul posto si sono portati gli operatori del Soccorso alpino e speleologico della Liguria e i Vigili del fuoco e la Pubblica assistenza di Deiva.

Dopo le prime cure l’uomo è stato sistemato su una barella e portato su una strada sterrata. Qui è stato caricato sul Defender del Soccorso alpino e trasportato fino alla strada dove è stato preso in consegna dalla Pubblica assistenza e trasferito per accertamenti al Pronto soccorso di Lavagna.

