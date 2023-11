Genoa. Gilardino: “Abbiamo dominato il Frosinone, difficile analizzare questa gara”

Frosinone. “Stasera è durissima analizzare questa gara per quello fatto vedere in partita, per l’atteggiamento, la voglia di andare a prendersi il risultato”. Inizia così il commento di Alberto Gilardino ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nel finale contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Un gol al novantaquattresimo che ha gelato il Genoa.

“A tratti abbiamo dominato il gioco, ci sono state 5-6 palle pulite in zona gol – continua il tecnico -. C’è amarezza, ma dobbiamo essere lucidi a voltare pagina rapidamente e partite dalle certezze mostrate in questa partita. Soprattutto fuori casa non riusciamo a capitalizzare tutto quello che di buono creiamo. È un miglioramento che dobbiamo fare velocemente, dovremo essere bravi a fare questo passo in avanti“.

