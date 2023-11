La devozione per l’apostolo Andrea, titolare di varie parrocchie e chiese succursali, è una delle più antiche presenti già nell’antica diocesi di Luni, dove è sempre stata forte la presenza bizantina, e poi nel corso dei secoli sino all’attuale diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato. Giovedì, in occasione della festa annuale, il vescovo Luigi Ernesto Palletti, oltre ad intervenire alle celebrazioni nella città vescovile di Sarzana, presiederà la messa alle 16 nella chiesa dell’ospedale civile della Spezia, che come è noto è intitolato proprio a Sant’Andrea. Saranno presenti dirigenti e funzionari dell’azienda sanitaria locale, medici, personale dell’ospedale e rappresentanti del volontariato. Concelebrerà con il vescovo il cappellano ospedaliero don Giovanni Sarti con altri sacerdoti. Sempre giovedì il vescovo si recherà poi nella parrocchia di Fabiano Alto, anch’essa dedicata a Sant’Andrea apostolo. La messa a Fabiano Alto sarà alle 17.30 concelebrata dal parroco monsignor Gianluca Galantini. Nel corso del rito, monsignor Palletti conferirà il sacramento della Cresima. La chiesa di Fabiano Alto è molto antica, risultando citata in documenti storici sin da poco dopo l’anno Mille. A Sant’Andrea sono dedicate anche le chiese parrocchiali di Levanto, di Bocca di Magra e, in Val di Vara, quelle di Lago, di Bergassana e di Salino. A Levanto, in vista della festa patronale, il vescovo sarà presente oggi pomeriggio e celebrerà la Messa prima alle 16.30 nella chiesa di Nostra Signora della Guardia e poi alle 17.30 in quella di Sant’Andrea. In entrambi i casi conferirà le Cresime.

L’articolo Giovedì è Sant’Andrea, celebrazioni in tutta la diocesi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com