In ricordo di Walter Lambertucci: “Incontrarti era sempre un momento di affetto sincero”

“Walter. Conoscenza che veniva da lontano e dalla comune militanza. Poi ci è capitato di lavorare insieme per 10 anni, la frequentazione era quotidiana, abbiamo avuto modo di conoscerci meglio. Su di te si poteva contare in ogni momento e a qualsiasi ora. Non ti sei mai tirato indietro. Stare con te non era mai banale, quando capitava di viaggiare insieme si chiacchierava molto, quasi sempre di politica, delle nostre vite e dei nostri figli. Raramente ti ho visto di cattivo umore né essere sgarbato con le persone, di chiunque si trattasse. Avevi molta umanità, tratto non comune in quest’epoca che, come me, non riuscivi a comprendere. Eri positivo in ogni situazione, impeccabile nel tuo lavoro, direi istituzionale. Eri un buono, non ti mancava mai il sorriso, a volte solo abbozzato ma quasi sempre presente sul tuo viso, anche quando qualcosa ti preoccupava. Incontrarti significava sempre dare e ricevere un abbraccio, era un sempre un momento di affetto sincero. Questo, oggi, è purtroppo l’ultimo e non lo potrò dimenticare”.

Andrea Montefiori

