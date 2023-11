Levanto: cade in sentiero, soccorsa dall’elicottero Drago

Questa mattina alle 9.15, l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova, è intervenuto per soccorrere una donna di 52 anni di Lavagna che che era caduta mentre percorreva il sentiero che collega Levanto a Monterosso. Scattato l’allarme dato dagli altri escursionisti, il 118 ha allertato i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L’elicottero ha prelevato la paziente, in codice giallo, e l’ha trasportata all’elipista di Cogorno dove era in attesa un’ambulanza che l’ha trasferita al pronto soccorso di Lavagna.

