Promozione, Carcarese vincente. Avanti con Ponte? Possibile, ma spunta l’idea Robiglio

La Carcarese rialza la testa con un pokerissimo rifilato tra le mura amiche al Ceriale. Tre punti importantissimi per la classifica e per il morale dopo il terremoto di inizio settimana determinato dalla dimissioni di mister Mario Pisano. A margine della partita odierna, grande soddisfazione da parte di mister Alessio Ponte e del direttore generale Roberto Abbaldo. Non è però arrivata la conferma dell’ex vice di Loris Chiarlone alla guida dei biancorossi.

Sembrano infatti tre gli scenari possibili per la panchina. Una di queste, corroborata dalla prestazione odierna, sarebbe proprio la conferma di mister Ponte. In merito a questa questione, sarebbe con le orecchie aperte il Plodio (Prima Categoria), che dopo aver salutato mister Mario Gerundo sembrava interessato a puntare su Ponte. Qualcuno parla anche di un sondaggio con lo stesso Chiarlone. Il secondo scenario, che sembra però la pista più fredda, sarebbe un ritorno di Loris Chiarlone, molto gradito dai giocatori. La terza via, che sembra prendere quota col passare delle ore, porta a mister Massimo Robiglio. L’allenatore piemontese aveva fatto molto bene alla guida del Bragno in Promozione lasciando un ottimo ricordo in casa biancoverde.

