Recco: moto a fuoco lungo l’Aurelia, interviene un privato

Attorno a mezzogiorno una moto è andata a fuoco lungo la via Aurelia a Recco, nei pressi del cimitero, in corrispondenza dello slargo in cui termina via San Francesco. E’ stato lo stesso proprietario a chiedere il soccorso ai vigili del fuoco intervenuti da Genova, essendo la squadra di Rapalo impegnata in una fuga di gas. Il primo ad intervenire per spegnere la moto è stato tuttavia un automobilista di passaggio, Kiril Pisaroni che aveva in auto un estintore. Sul posto anche la polizia urbana di Recco per dirigere la viabilità. Si ignorano al momento le cause del rogo, dovute probabilmente ad un motivo tecnico.

