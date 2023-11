Rischio di caduta massi e lavori di consolidamento, i divieti di navigazione nella acque delle Cinque Terre

Massima attenzione nella navigazione sotto costa alle Cinque Terre. E’ scatta infatti l’interdizione al transito in alcune aree a causa di lavori di consolidamento e di eventi franosi.

Nella fattispecie nei giorni scorsi la Capitaneria di porto della Spezia ha emesso un’ordinanza per gli interventi di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla riapertura della Via dell’Amore, nel Comune di Riomaggiore.

L’interdizione alla navigazione, la sosta, la pesca, la balneazione, nonché qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea, sarà in vigore sino al 31 luglio del 2024 nell’area indicata nella mappa, dove ci sarà l’obbligo di tenersi a una distanza di 100 metri dalla linea di costa, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com