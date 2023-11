Riva Trigoso: restano due navi da ultimare e una da impostare

La fregata multiuso Spartaco Schergat imbarcata sulla gigantesca chiatta è giunta al cantiere Muggiano di La Spezia. L’ unità della Marina Militare è stata varata venerdì scorso e quindi trainata lentamente per via del forte vento di tramontana che ha sferzato l’estremo levante ligure e il golfo della Spezia. Ora a Riva Trigoso – come ha spiegato il presidente Fincantieri Claudio Graziano – resta la Fremm Emilio Bianchi e il pattugliatore d’altura Domenico Millelire. Mentre si procede alla preparazione di una nave oceanografica per l’Istituto idrografico della Marina Militare. Al varo di venerdì, per Fincantieri anche il capo divisione Difesa Dario d’Este.

