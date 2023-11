Sabato inizia l’Avvento, che porterà al Natale

Sabato prossimo la liturgia della Chiesa prevede l’inizio del periodo di Avvento, uno dei “tempi forti” dell’anno liturgico. Numerose sono le iniziative che, come tutti gli anni, la diocesi organizza in vista del Natale. La prima, proiettata su tutto il mese di dicembre, sarà il cosiddetto “Avvento di carità”. Il vescovo, sulla base delle indicazioni della Caritas, proporrà alcune esigenze significative alle quali destinare le offerte raccolte in questo periodo. Domenica 10 dicembre, nella basilica concattedrale di Sarzana, il vescovo presiederà poi l’ormai tradizionale “Messa della solidarietà”, promossa dalle cooperative sociali del consorzio “Cometa”. Venerdì alle 16, alla Spezia, nella chiesa santuario di Nostra Signora della Neve, avrà luogo invece l’altrettanto tradizionale “Veglia penitenziale di Avvento” promossa dalla Pastorale giovanile diocesana. Infine, il giorno 23 dicembre scadrà il termine per iscriversi al concorso annuale del “Presepe cristiano”, il cui regolamento sarà reso noto quanto prima dall’apposito ufficio diocesano.

