Valbisagno, lavori alla rimessa Gavette: addio alla “casetta del ferramenta” in fondo a via Lodi

Genova. È iniziata oggi la demolizione della casetta all’angolo tra via Piacenza e via Lodi, in Valbisagno. Dalle 5.30 di questa mattina la strada è chiusa al traffico nel tratto tra ponte Feritore e via Lodi.

Avanzano così i lavori per la costruzione della nuova rimessa Gavette nell’ambito del primo lotto del progetto degli assi di forza. La futura rimessa, dotata di una copertura di 6mila metri quadrati con aree verdi e impianti sportivi, ospiterà infatti una cinquantina di mezzi elettrici a batterie.

» leggi tutto su www.genova24.it