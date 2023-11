Vela/ Sorridono Chestress 3, Gilles e Jeniale! 

Dall’ufficio stampa Campionato Invernale Golfo del Tigullio

Una prova ieri con venticinque nodi di tramontana e una oggi con vento di minore (12-13 nodi) intensità per il secondo fine settimana del 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. Prosegue la rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio nell’ambito di giornate fredde e soleggiate dove armatori ed equipaggi continuano a metter in mostra grande perizia marinaresca nella navigazione lungo i percorsi tecnici ideati e messi in pratica dallo staff del deus ex machina Franco Noceti. “Siamo soddisfatti perché siamo assolutamente in linea con le previsioni di una manifestazione in grado di offrire ai regatanti le migliori condizioni per gareggiare e vivere giornate a tutta Vela sotto il segno dell’amore e della passione per la propria disciplina – sorride Noceti – Le classifiche sono contraddistinte dal consueto equilibrio, nel week end prenatalizio avremo i vincitori della prima manche al termine di altre sfide in acqua molto accese”

