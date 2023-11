Zephyr cede in casa con la vice capolista Pvlcerealterra

Nulla da fare per la Zephyr Mulattieri Valdimagra, troppo forte la Pvlcerealterra vicecapolista del Girone A della Serie B maschile nazionale. Ma la compagine santostefanese non si è certo risparmiata, con un terzo sette decisosi sul classico filo di lana. Per la cronaca, Zephyr con Zaccaria al palleggio, Poggio opposto, temporaneamente rilevato da Bottaini, Ruffo e Conti al centro, Peripolli e Calcagnini schiacciatori, libero Vignali in difesa e Giannarelli in ricezione.

Tra i piemontesi Petrone al palleggio, Amoauh opposto, Gasperi e Meleddu centrali, Bergoli e Marello “martelli”, Cocchia libero; temporaneamente entrati Sancio per Petrone e Mapelli per Amoauh. Verso la fine Valente al posto di Marello e Marietti di Cocchia.

ZEPHYR MULATTIERI – PVLCEREALTERRA CIRIE’ 0 – 3

SET: 19-25 / 14-25 / 25-27.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Zaccaria 4, Rossini n.e., Cuti n.e., Calcagnini 11, Peripolli 12, Bottaini 4, Orlandi n.e., Vescovi n.e., Poggio 11, Conti 2, Ruffo 6, Alderete n.e., Vignali e Giannarelli liberi. All. Delvecchio; vice Sisti.

PVLCEREALTERRA CIRIE’ TO: Petrone 0, Amouah 19, Meleddu 9, Angotti n.e., Valente 1, Benvegna n.e., Sancio 0, Leiduan n.e., Mapelli 0, Bergoli 16, Gasperi 6, Cocchia e Marietti liberi. All. Salvi;

ARBITRI: Diletta Pagliero e Vincenzo Carbone.

