Addio a Luigi Questa, per settant’anni animatore dello sport

Si è spento nelle scorse ore all’età di 89 anni Luigi Questa, monumento dello sport a Lerici e San Terenzo. Grazie all’infaticabile passione e spirito di iniziativa, ha avviato a partire dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento decine di giovani all’attività fisica e alla disciplina. Un impegno che gli era stato riconosciuto con la concessione della cittadinanza onoraria di Lerici.

Lunghissima la lista di società e discipline di cui è stato animatore e ideatore. Classe 1934, nel 1959 fondò la società Libertas Audax San Terenzo di calcio, diventandone presidente; nel 1962 era già allenatore di pallanuoto nella Unione Sportiva Santerenzina e poi della Libertas Audax. Nel 1979, dopo la fusione tra quest’ultima e la Libertas Vernazza, Questa diventò allenatore della nuova società Vernazza SanTerenzo che giocava in serie C. Nel 1982 fondò il CSI Venere Azzurra. In seguito contribuirà alla nascita del Centro Sportivo Marina Militare La Spezia, che aveva rilevato la Venere Azzurra nel campionato di Promozione. Negli anni Novanta fu uno dei promotori del Trittico natatorio santerenzino, gara di fondo tra le più importanti sul panorama nazionale.

