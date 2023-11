Affidato il servizio di gestione dei social del Comune, ma i sarzanesi seguono altre pagine

Il segretario del Comune di Sarzana Pastorino ha firmato nei giorni scorsi la determina relativa all’affidamento del servizio di gestione a Laboratorio Creativo srl delle pagine social dell’ente per il periodo fra Novembre 2023 e febbraio 2024. Quattro mesi che costeranno a Palazzo Roderio quattromila euro oltre agli 11.500 impegnati negli ultimi dodici mesi. “In relazione alla scadenza del precedente affidamento – si legge – si rende necessario affidare a un operatore specializzato la gestione delle pagine, sulla base delle modalità fino ad oggi attuate, per un periodo di tempo limitato, al fine di assicurarne la continuità”.

Complessivamente le due pagine istituzionali (Facebook e Instagram) contano oltre 12.600 follower e un numero abbastanza contenuto di interazioni. In particolare la pagina Facebook “Città di Sarzana” risulta avere meno follower (8.990) di quella del Consorzio “Sarzana Vitae” (9.882) e soprattutto del Mugugno Sarzanese, la più seguita fra le “piazze virtuali” con 14.659 e un engagement sempre ragguardevole, mentre “Sei di Sarzana se” arriva a 11.244 follower e Oltre si ferma a 4.366.

