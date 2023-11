Anche Coldiretti alla Fattoria in città, il bilancio: “Educazione alimentare va fatta fin dall’infanzia”

È tornato in città uno degli eventi più attesi del Comune di La Spezia: Fattoria in Città. La manifestazione, nata nel 2006, è l’evento spezino che anticipa il Natale, tenuto come da tradizione l’ultima domenica del mese di Novembre in Piazza Cavour. La manifestazione porta produttori, visitatori locali e turisti a riunirsi nella stessa piazza, una vera e propria agorà che per l’occasione si riempie di banchi, stand e iniziative che mirano a coinvolgere la cittadinanza nella filiera agricola territoriale. L’obiettivo è dunque avvicinare agricoltori e visitatori, sensibilizzando l’acquisto e permettendo anche ai più piccini di costruirsi una concreta cultura alimentare. Ogni anno vengono infatti organizzati laboratori sul consumo consapevole, sulla biodiversità e sull’educazione sostenibile.

Le eccellenze tipiche locali si sono trovate ieri sui banchi di oltre 100 espositori, che hanno proposto – di fianco alla vendita diretta dei prodotti nostrani – anche degustazioni e opuscoli informativi sulla propria realtà e sulla valorizzazione del territorio circostante. Come ogni anno, la manifestazione ha ospitato un banco di Coldiretti. Quest’anno la proposta è stata per lo più didattica: invece del banchetto per la raccolta firme, Coldiretti ha proposto lo svolgimento di più laboratori per bambini, svolti nel corso della giornata e che hanno riscosso molto successo. Il raccolto dell’evento è stato donato in egual modo alle aziende dell’Emilia e della Toscana che hanno subito danni causati da eventi atmosferici nel corso dell’anno.

