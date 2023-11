Bandinelli torna in gruppo insieme a Serpe

Nuova seduta pomeridiana in casa Spezia, con le Aquile di mister D’Angelo che hanno iniziato a preparare la prossima sfida, prevista per sabato 2 dicembre, al Picco, contro il Parma. Lavoro prettamente tecnico, preceduto da una breve seduta in sala video, suddiviso tra torelli dinamici, percorsi in possesso palla e sviluppi offensivi. Sul finire, il gruppo è stato suddiviso in squadre e ha svolto varie partitelle a tema su campo ridotto. Rientro in gruppo per Bandinelli e Serpe.

