C’è anche lo spezzino Cassata fra gli otto squalificati dal Giudice Sportivo dopo le partite della quattordicesima giornata di Serie B. Il centrocampista aquilotto salterà così la sfida del Picco di sabato prossimo contro il Parma nella quale mancherà anche il crociato Sohm. Salteranno invece tre turni di campionato Baselli del Como e Letizia del Feralpisalò, entrambi sanzionati per aver preso per il collo un avversario. Si fermeranno invece per una sola partita Corrado della Ternana Carissoni del Cittadella, Cistana del Brescia e Venturi del Cosenza.

Per quanto riguarda allenatori e dirigenti infine un turno ciascuno per Pirlo (Sampdoria), Giannitti (Ascoli) e Pignotti (Modena).

L’articolo Cassata e Sohm salteranno Spezia-Parma proviene da Città della Spezia.

