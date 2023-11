Chiavari, rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il Baliatico

Chiavari. Questa mattina a Palazzo Bianco, Il Comune e la Società Economica di Chiavari, hanno confermato il cda uscente composto dal presidente Giovanni Nicola Dallorso, dal vicepresidente Domenico Michelotti e dai consiglieri Giovanni Columba, Francesca Macciò e Giovanna Marchese.

“L’Istituto per il Baliatico si conferma una realtà essenziale per la nostra comunità che fornisce assistenza alle famiglie in difficoltà con figli attraverso la distribuzione di generi di prima necessità e buoni per l’acquisto di beni. Negli ultimi quattro anni i bambini assistiti ogni mese sono passati da 78 a 87 e il buono spesa è stato incrementato del 14%, a gennaio 2024 quest’ultimo verrà aumentato ulteriormente. Al consiglio di amministrazione e a tutti i volontari va il nostro ringraziamento per l’impegno svolto fino ad oggi” dichiara il vicesindaco Michela Canepa.

