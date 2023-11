Coopservice ha ottenuto la certificazione ISO 14064-1

Il primo passo per ridurre la Carbon Footprint è la ‘quantificazione’ delle emissioni serra

Nella battaglia planetaria per la riduzione delle emissioni di gas serra (Greenhouse Gas Emissions, GHG) una parte di crescente importanza è assunta dalle certificazioni ‘di buona condotta’ rilasciate alle organizzazioni economiche, in grado di attestare la correttezza delle procedure di rilevazione e l’incidenza delle misure di miglioramento adottate, così come l’effettività delle ‘compensazioni’ assunte per le emissioni che non è possibile ridurre. In ogni caso, il primo passo necessario per una impresa che intende dimostrare la propria operatività per la riduzione della Carbon Footprint di organizzazione è il ricorso a strumenti e metodologie idonee ad una corretta quantificazione e valutazione della situazione.

