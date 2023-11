Disturbi neurocognitivi, in Liguria si va verso il modello di cura globale

Il convegno organizzato da Alisa “La mente oltre la nebbia. I disturbi neurocognitivi in Liguria”, è stata l’occasione per fare il punto sul lavoro portato avanti negli ultimi anni dalla rete regionale demenze che, come sottolineato dagli organizzatori, ha dato significativi risultati attraverso le attività organizzative, di prevenzione e quelle legate al rallentamento dell’evoluzione delle patologie comunemente note come demenze.

“Quella legata ai disturbi neurocognitivi – ha affermato Giovanni Toti, Presidente di Regione Liguria – è una tipologia di malattie che, data l’età media tra le più alte d’Europa, ha una incidenza molto alta in Liguria. Per questo stesso motivo, la nostra regione rappresenta anche un terreno di studio, sia per la pratica clinica che per la presa in carico del paziente, particolarmente significativo. Con il nuovo piano sociosanitario e la riforma che passa attraverso il PNRR, prendersi cura del cittadino non significa solo affrontare da un punto di vista clinico la malattia, ma anche offrire anche tutta una gamma di servizi che possano accompagnare il paziente in tutti i suoi percorsi: le visite degli specialisti, gli ambulatori, gli sportelli per il disbrigo delle pratiche e il sostegno ai caregiver fanno parte del nuovo modello di cura globale che il paziente e il familiare di riferimento potranno trovare in un unico centro di riferimento”.

