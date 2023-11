Ex Maestre Pie di Recco, al via i lavori per il nuovo istituto enogastronomico

Recco. Si è svolta venerdì 24 novembre 2023 la consegna definitiva dei lavori al CSI – Consorzio Stabile Infrastrutture, per l’Intervento di riqualificazione edilizia del complesso ex “Maestre Pie” sito in Via Gerolamo Speroni 37 a Recco.

Dopo una prima serie di operazioni di bonifica bellica e verifica archeologica, iniziate già in settembre in modo da poter rispettare i tempi imposti dai finanziamenti PNRR, si avviano adesso i lavori che porteranno alla ristrutturazione completa dell’edificio, che si presenta allo stato di fatto completamente degradato in quanto in disuso da circa 15 anni, trasformandolo in un moderno complesso formativo con indirizzo enogastronomico.

