Liguria seconda regione italiana per numero di frane, Legambiente: “Non serve altro cemento”

La Liguria, nonostante la modesta estensione territoriale, è la seconda regione italiana per numero di frane da piogge intense che hanno provocato danni. È quanto emerge dallo speciale alluvioni del rapporto Città Clima 2023 di Legambiente. Nella nostra regione dal 2010 ad oggi sono stati contati 11 eventi contro i 12 della Lombardia e i 9 di Calabria e Sicilia.

I dati si riferiscono agli stati di emergenza dichiarati alla Protezione civile nazionale per eventi meteorologici, alluvioni e frane, perciò evidentemente non tengono conto degli episodi di minore entità, che sappiamo essere molto frequenti sul nostro territorio. Per esondazioni fluviali spicca un po’ a sorpresa Milano, che registra 20 episodi relativi a Seveso e Lambro. Genova si colloca al terzo posto a pari demerito con Senigallia a quota 3 esondazioni. Per quanto riguarda gli allagamenti si registrano 10 casi insieme ad Ancona e Napoli: a Roma sono stati 49, a Bari 21, ad Agrigento 15, a Palermo 12.

