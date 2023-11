Perseguita e diffonde immagini porno della compagna, lo aveva già fatto con la figlia e altre quattro donne

Liguria. Aveva diffuso immagini e video sessualmente espliciti della moglie, ma aveva già fatto la stessa cosa con la figlia e con altre quattro donne. Per questo un 65enne di Savona è stato arrestato e presto sarà sottoposto anche a sorveglianza speciale. La disposizione è stata decisa dal tribunale di Genova su proposta della questura savonese. L’uomo è accusato anche di tentata estorsione nei confronti della propria compagna. La proposta è stata accolta in pieno dal Tribunale di Genova che ha emesso il provvedimento, con divieto di soggiorno nel Comune della provincia ove risiede la persona offesa per quattro anni.

L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali, si è reso protagonista in passato di episodi simili contro almeno altre quattro donne, compresa la figlia maggiorenne. Tra le misure cautelari nei suoi confronti c’era già il “foglio di via”, scattato per stalking: per tre anni non avrebbe dovuto e potuto mettere piede nel Comune di residenza delle donne offese. a gravità dei reati commessi e gli elementi raccolti durante l’attività investigativa hanno permesso all’autorità giudiziaria l’emissione dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.

