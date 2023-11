Peste suina, i casi sfondano quota mille: tre nuove carcasse infette trovate a Genova

Genova. Non si ferma la lunga lista dei ritrovamenti di carcasse di cinghiali infette con il virus della peste suina africana. Con l’ultimo bollettino di aggiornamento diramato dal Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, infatti, la totalità dei ‘positivi’ sfonda quota mille – esattamente 1.017 – con l’aggiunta di 26 nuovi casi riscontrati e verificati in questi giorni.

A quasi due anni dal primo lockdown dei boschi, scattato il 14 gennaio 2022, quindi, l’emergenza non si placa, con l’epidemia che continua a rinnovarsi e diffondersi sulla popolazione degli ungulati di Liguria e Piemonte. Per la nostra regione, con i nuovi venti casi, si arriva a quota 5010, mentre per quanto riguarda le provincie piemontesi il conto arriva a 507.

