Rapallo, M5s all’attacco: “Varianti al Puc portate in Consiglio comunale a scatola chiusa”

Rapallo. “La maggioranza forza il dibattito portando in consiglio comunale una serie di varianti di dettaglio che finiscono con lo stravolgere la pianificazione urbanistica su punti fondamentali per la vita della città. Una pianificazione comunale, oggetto di reiterati annullamenti al tar, che invece meriterebbe un dibattito pubblico adeguato, non il ricorso ad una serie di microvarianti fra le pieghe delle quali nascondere l’ennesimo saccheggio al territorio a danno della vivibilità della nostra città”.

A dirlo in una nota stampa Isabella De Benedetti. “Con singole e disomogenee previsioni si finisce con il violare i parametri fondamentali della sostenibilità del governo del territorio: le distanze fra edifici, le distanze fra gli edifici e le strade, la disciplina dei parcheggi pertinenziali e di quelli non pertinenziali, il frazionamento di appartamenti (senza alcuna adeguata verifica degli standards o quantomeno della relativa monetizzazione), la disciplina del taglio minimo degli appartamenti, i concetti relativi agli interventi edilizi ammissibili”.

