Dall’ufficio comunicazione della Città Metropolitana

Si è svolta venerdì 24 novembre 2023 la consegna definitiva dei lavori al CSI – Consorzio Stabile Infrastrutture, per l’Intervento di riqualificazione edilizia del complesso ex “Maestre Pie” sito in Via Gerolamo Speroni 37 a Recco.

