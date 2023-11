Tira aria pesante, tifoseria mercoledì al Ferdeghini per contestare

A poco più di due settimane dalla contestazione seguita a Spezia-Ternana, culminata con l’esonero di Massimiliano Alvini, la tifoseria si prepara a inscenare una nuova protesta. Questa volta in giorno feriale. La Curva Ferrovia dà appuntamento al Ferdeghini alle 18 di mercoledì a “chiunque abbia a cuore questa maglia” per “pretendere che chi ci ha portato in questa situazione sparisca per sempre dalla nostra città”.

L’interlocutore, a quanto si può capire, sarà l’amministratore delegato Andrea Gazzoli e l’obiettivo il direttore tecnico Eduardo Macia. Il tutto mentre sabato si avvicina la delicata sfida al Parma, seconda partita ad alto tasso di campanile in una settimana. La prima, contro la Sampdoria, ha mostrato una squadra con i soliti limiti caratteriali.