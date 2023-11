Torna la Pigotta in tutte le piazze italiane

Questo Natale torna la Pigotta, la popolare bambola di pezza dell’Unicef, per aiutare i bambini colpiti da malnutrizione. Ad accompagnarla una testimonial di eccezione: Alessia Marcuzzi, che per l’occasione ha prestato il suo volto per la realizzazione di un nuovo video e un nuovo scatto fotografico.

Nel mondo sono oltre 148 milioni i bambini colpiti da malnutrizione cronica, ovvero più del 22% dei bambini sotto i 5 anni a livello globale. Altri 45 milioni sono colpiti da malnutrizione acuta, di cui 13,7 milioni sono colpiti in forma grave, e rischiano di morire se non ricevono cure immediate. I fondi raccolti con la campagna Pigotta 2023 contribuiranno a donare alimenti, vaccini e medicine in tanti paesi del mondo, sostenendo i programmi dell’Unicef per combattere la malnutrizione infantile e le crisi umanitarie.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com